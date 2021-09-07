وكيل مأرب يناقش مع الأوتشا واليونيسيف تفاقم الوضع الانساني بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، خلال لقائه بمكتبه، اليوم، كل على حدة وفدي مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (الأوتشا) ومنظمة الامم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، تفاقم الوضع الانساني في المحافظة التي استقبلت اكثر من 60 في المائة من النازحين في اليمن الى جانب استمرار عملية النزوح من مختلف المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، واتساع الفجوة بين الاحتياجات الانسانية المتزايدة للنازحين والمجتمع المضيف.



حيث ناقش الوكيل مفتاح مع وفد (الاوتشا) برئاسة مسئول الشئون الانسانية نيلز دينجوول، اهمية تعزيز جهود ودور المنظمات الاممية في مساعدة السلطة المحلية لمواجهة التحديات الانسانية التي فرضتها موجات النزوح الكبيرة الى محافظة مأرب ومازالت مستمرة حتى اليوم، والتخفيف من الوضع المأساوي للنازحين والمجتمع المضيف وتوفير الحد الادنى من الاحتياجات الانسانية الطارئة، وتفعيل آلية تتبع حركة النازحين واحتياجاتهم بما يساعد في سرعة الاستجابة الطارئه للمنظمات وتدخلاتها، مع الالتزام باستقلالية العمل الانساني وحياديته وشفافيته وضمان التبادل الامن لبيانات النازحين حماية للنازحين واقربائهم الذين مازالوا تحت سلطة مليشيا الحوثي من البطش والتنكيل.

كما استعرض اللقاء، تحسن دور منظمة (الاتشا) عقب فتح مكتبها في المحافظة، والحاجة الى تفعيل اكثر للمكتب ليقوم بدوره حسب المؤمل منه في تنسيق وترتيب العمل الانساني في المحافظة كما هو مؤمل منه، بما ينعكس في تحسن التدخلات الانسانية والاستجابة لتغطية الاحتياجات الانسانية الطارئة في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والمياه والصرف الصحي وفي الغذاء والايواء والمأوى والامن والحماية الى جانب البنى التحتية.

الى ذلك، ناقش الوكيل مفتاح مع منسق كتلة التغذية بمكتب منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة بالعاصمة الاقتصادية عدن هنري، مستوى التدخلات الانسانية لمنظمة اليونيسيف في محافظة مأرب واهمية توسعتها وتنوعها، وتعزيز الشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة.

كما ناقش اللقاء توجه منظمة اليونيسيف لانشاء كتلة التغذية لمختلف شركاء العمل الانساني العاملين في المجال الصحي بالمحافظة، لتعزيز جهود مواجهة سوء التغذية الذي ينتشر بين الاطفال والامهات سواء بين النازحين او المجتمع المضيف وتزايده مع تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

حضر اللقاء، مدير مكتب الاوتشا بالمحافظة سانتوس انيكوا ونائبه راشد حسن.