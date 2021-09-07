شكرا لبحثكم عن خبر الوليدي: 60 ميجا خارج الخدمة بسبب عدم تزويد المحطات بالوقود الكافي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلام كهرباء عدن

قال مدير عام كهرباء عدن الأستاذ / سالم الوليدي أن الحلول الترقيعية التي تمت مؤخراً بتوفير ألفين طن لمحطات التوليد هي حلول غير كافية لإدخال المحطات بكامل طاقتها، مشيراً إلى أن 60 ميجا وات من المحطات الحكومية توقفت عن الخدمة بسبب نقص الوقود.

وأوضح الوليدي أن محطات كهرباء عدن العاملة بوقود الديزل تحتاج يومياً إلى 1500 طن من الوقود في الوضع الراهن وبالتوليد المتاح الذي يعتبر أقل من نصف أحمال عدن والتي بلغت 600 ميجا وات في ظل توليد لا يتجاوز 200 ميجا بسبب خروج عدد من المحطات لعدم وصول الوقود إليها.

وأكد الوليدي أن بالرغم من وجود توجيهات من قبل دولة رئيس الوزراء بتوفير عشرة الف طن من الوقود الإسعافي لمحطات كهرباء عدن أبين لحج من خلال الشراء المباشر من السوق المحلي وذلك حتى موعد وصول الدفعة الرابعة من المنحة السعودية المقرر وصولها منتصف سبتمبر الحالي، الا أن هذا الأمر لم يتم حتى هذه اللحظة بسبب الإجراءات الروتينية المتبعة في عملية الشراء، مناشداً رئيس الوزراء بضرورة تزويد المحطات بالوقود الكافي لضمان تشغيل محطات التوليد بكامل طاقتها للتقليل من ساعات الإنطفاء وإعادتها لما كانت عليه قبل أزمة وقود الديزل.

وأضاف الوليدي أن المؤسسة تتواصل وتتابع بشكل مستمر مع كل الجهات المسؤولة والمعنية لاطلاعهم على طبيعة الخدمة في المؤسسة، وتحرص على التواصل في وقت مبكر بهدف أن يكون هناك وقت متاح للقيام بالواجب وتجنب الوصول إلى الأزمة.