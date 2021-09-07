شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الوحيشي يقدم محاضرة بجامعة سانت بطرسبورغ عن تطورات الأوضاع في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

القى سفير بلادنا لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم، محاضرة لطلاب العلاقات الدولية في جامعة سانت بطرسبورغ، عن مستجدات الأوضاع في بلادنا والعلاقات اليمنية - الروسية.



كما بحث السفير مع كبير باحثي معهد الاستشراق مدير متحف الارميتاج ميخائيل بيتروفسكي، التطورات في بلادنا والمعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني.

من جانبه أكد بيتروفيسكي، على جهود روسيا في المساهمة عبر اليونسكو في حماية الآثار اليمنية ومكافحه تهريبها.