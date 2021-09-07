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السفير الوحيشي يقدم محاضرة بجامعة سانت بطرسبورغ عن تطورات الأوضاع في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

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القى سفير بلادنا لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي، اليوم، محاضرة لطلاب العلاقات الدولية في جامعة سانت بطرسبورغ، عن مستجدات الأوضاع في بلادنا والعلاقات اليمنية - الروسية.

 

كما بحث السفير مع كبير باحثي معهد الاستشراق مدير متحف الارميتاج ميخائيل بيتروفسكي، التطورات في بلادنا والمعاناة التي تسببت بها مليشيا الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني.

 

من جانبه أكد بيتروفيسكي، على جهود روسيا في المساهمة عبر اليونسكو في حماية الآثار اليمنية ومكافحه تهريبها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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