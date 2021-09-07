شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمر يطلع على سير العمل في المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، ومعه مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عوض مبارك، على سير العمل في المخيم الطبي المجاني لإزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات بمستشفى الغيضة المركزي.



وأشاد نيمر، بجهود مؤسستي يماني ووصال وتدخلاتهما النوعية في المجال الصحي بالمحافظة..مثمناً جهود الطواقم الطبية والتمريضية والفنية في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى..مؤكداً دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع والبرامج الصحية.

من جانبه، أوضح مدير مكتب الصحة، بان المخيم تمكن خلال اليومين الماضيين، اجراء 62 عملية بتقنية الفاكو - والليز ، إضافة إلى إجراء العديد من الفحوصات والمعاينة وتركيب العدسات للمرضى مجانا.