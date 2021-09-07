شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العواضي يبحث مع مسؤول كيني سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي، اليوم، مع الأمين العام للشؤون السياسية والثنائية بوزارة الخارجية الكينية بورو جالما موخي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وعبر العواضي، عن شكر بلادنا للحكومة الكينية لدعمها الحكومة اليمنية، من خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي..مستعرضاً الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق ابناء الشعب اليمني..مؤكداً حرص الحكومة على السلام ودعمها لكل مبادرات المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والعادل وفقاً للمرجعيات الثلاث.

من جانبه اكد المسؤول الكيني، على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين..مجدداً موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية من خلال عضويتها في مجلس الامن.