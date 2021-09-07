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السفير ياسين يشارك في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في مرسيليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك سفير اليمن لدى باريس الدكتور رياض ياسين، اليوم، في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي تستضيفه مدينة مرسيليا الفرنسية.

وعلى هامش المؤتمر، استعرض السفير ياسين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات بيتر تيمسون، والمنسق الدولي في المبادرة الدولية لحماية الشعاب المرجانية فرنسيس ستوب، الوضع الحالي لخزان صافر في البحر الأحمر، والذي ترفض مليشيا الحوثي الانقلابية السماح للفرق الدولية باصلاحه وتفريغه..مشيرا الى المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة في حال تسرب النفط منه..مؤكداً على ضرورة التحرك الدولي للضغط على الحوثيين والعمل على صيانة الخزان وتفريغه في أقرب فرصة ممكنة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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