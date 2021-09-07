شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير ياسين يشارك في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في مرسيليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك سفير اليمن لدى باريس الدكتور رياض ياسين، اليوم، في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي تستضيفه مدينة مرسيليا الفرنسية.



وعلى هامش المؤتمر، استعرض السفير ياسين، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالمحيطات بيتر تيمسون، والمنسق الدولي في المبادرة الدولية لحماية الشعاب المرجانية فرنسيس ستوب، الوضع الحالي لخزان صافر في البحر الأحمر، والذي ترفض مليشيا الحوثي الانقلابية السماح للفرق الدولية باصلاحه وتفريغه..مشيرا الى المخاطر البيئية والاقتصادية المحتملة في حال تسرب النفط منه..مؤكداً على ضرورة التحرك الدولي للضغط على الحوثيين والعمل على صيانة الخزان وتفريغه في أقرب فرصة ممكنة.