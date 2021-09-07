شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المواصفات توقف 16 طناً من المواد الغذائية التالفة والمنتهية خلال شهر اغسطس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوقفت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 16 طناً من منتجات المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية بعدد من المنافذ الحدودية في المحافظات المحررة.



واوضحت الهيئة، ان المنتجات الغذائية الموقوفة، شملت ألف و 268 من كراتين الفاصوليا المنتهية الصلاحية في المنطقة الحرة بمحافظة عدن، و 6 ألف و 800 كرتون من التمور المنتهية الصلاحية في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت ، و 5 آلاف كيس سكر متحجر بسبب الرطوبة في منفذ شحن بمحافظة المهرة، و 45 ألف و 800 كيس من الدقيق الصيني المتعفن بسبب سوء التخزين في محافظة تعز.