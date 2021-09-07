بدء دورة تدريبية لضباط الامن والشرطة بالمهرة حول حقوق المحتجزين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدات بمحافظة المهرة، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية حول حقوق المحتجزين وحقوق الإنسان والتي تنظمها مؤسسة سلام وبناء بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية- مكتب اليمن.



وتهدف الدورة على مدى ثلاثة ايام، اكساب المشاركين من ضباط الامن والشرطة بالمحافظة، معارف حول خلق الوعي والرفع من قدرات الأجهزة الأمنية وكيفية التعامل مع قضايا حقوق الانسان وحقوق المحتجزين داخل السجون.

واكد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، حرص ودعم السلطة المحلية على إقامة مثل هذه الدورات للتعريف بحقوق الإنسان والمحتجزين.

من جانبه أوضح مدير عام الأمن والشرطة بالمحافظة العميد مفتي صمودة، بأن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة التدريبية لإدارة الأمن والشرطة لتأهيل ورفع قدرات رجال الأمن والشرطة..مشدداً على ضرورة التفاعل والمشاركة والاستفادة من مخرجات الدورة.