وزير الخارجية يلتقي مسؤولي المنظمات الهولندية العاملة في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، في مدينة لاهاي الهولندية، مسؤولي المنظمات الهولندية الإنسانية العاملة في اليمن.



جرى خلال اللقاء، مناقشة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن نتيجة الحرب العبثية التي تشنها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني، والاطلاع على مجمل التحديات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن.

وأشاد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، بالجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية في اليمن ومساهمتها الحيوية في التخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في البلاد..مستنكراً العراقيل التي تفتعلها المليشيات في المناطق الواقعة تحت سيطرتها أمام جهود العمل الإنساني والقيود التي تفرضها لمنع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها..موضحاً أن تلك الجرائم تضاف الى جملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها المليشيا بحق أبناء الشعب اليمني.

وجدد بن مبارك، التأكيد على حرص الحكومة والتزامها بتسهيل جهود العمل الإنساني وتذليل أي صعوبات قد تعيق وصول وتدفق وانسياب تلك المساعدات..موضحاً بأن الحكومة تعمل حالياً على انجاز العمل بنظام النافذة الواحدة لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع مشاريع العمل الإنساني.

واستمع وزير الخارجية، من مسؤولي المنظمات الى التحديات والصعوبات التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، وتأكيد المنظمات على استمرار العمل مع الحكومة الشرعية لتجاوز تلك الصعوبات.

حضر اللقاء سفيرة اليمن لدى هولندا سحر غانم.