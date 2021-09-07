شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العمل بمعمل الحاسوب في ثانوية 26 سبتمبر بمديرية حوره وادي العين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير عام مديرية حوره وادي العين بمحافظة حضرموت سالم باوزير ، اليوم، العمل بمعمل الحاسوب في ثانوية 26 سبتمبر بوادي العين والذي يحتوي على 35 جهاز حاسوب ذات خصائص ومميزات حديثة مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة.



و تعرف باوزير، على أبرز احتياجات طلاب الثانوية ، وحث إياهم على الجد والاجتهاد..داعيا الى الحفاظ على محتويات المعمل والإستفادة منه لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.