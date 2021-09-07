اخبار الخليج / اخبار اليمن

تدشين العمل بمعمل الحاسوب في ثانوية 26 سبتمبر بمديرية حوره وادي العين

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين العمل بمعمل الحاسوب في ثانوية 26 سبتمبر بمديرية حوره وادي العين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير عام مديرية حوره وادي العين بمحافظة حضرموت سالم باوزير ، اليوم، العمل بمعمل الحاسوب في ثانوية 26 سبتمبر بوادي العين والذي يحتوي على 35 جهاز حاسوب ذات خصائص ومميزات حديثة مقدمة من السلطة المحلية بالمحافظة.

و تعرف باوزير، على أبرز احتياجات طلاب الثانوية ، وحث إياهم على الجد والاجتهاد..داعيا الى الحفاظ على محتويات المعمل والإستفادة منه لتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا