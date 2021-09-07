انعقاد اللقاء الثالث الخاص بحوار السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، اللقاء الثالث الخاص بحوار السلطة المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بحضرموت وذلك في إطار برنامج تعزيز الاستقرار المحلي والذي تنفذه منظمة شركاء اليمن الدولية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة ومديرية مدينة المكلا.



ويهدف اللقاء الذي يشارك فيه 20 مشاركاً ومشاركة من القطاع الخاص والسلطة المحلية بمديرية المكلا وادارة المشاريع الفنية بالمحافظة والغرفة التجارية والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، الى مناقشة النجاحات والتحديات والخطوات لحماية التقدم المحرز في العلاقة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص.

و استعرض المشاركين في اللقاء، الدروس المستفادة التي تواجه تكامل المسؤولية الاجتماعية، ومناقشة قضايا تطوير القطاع الخاص، وكيفية تحسين استجابة المحكمة التجارية في المناطق المستهدفة لحل النزاعات التجارية، كما سيقوم المشاركين باعداد قائمة بالخطوات لحماية التقدم المحرز بين السلطة المحلية والقطاع الخاص لضمان التعاون المستمر بينهما.

وخرج اللقاء، بعدد من التوصيات التي من شأنها الاسهام في معالجة القضايا العالقة بين القطاعين العام والخاص و تنميتها وضمان التعاون المستمر بينهما.