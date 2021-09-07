شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رفد مركز العزل بمديرية البريقة بأدوية ومستلزمات طبية متنوعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفد البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مركز عزل الامل بمديرية البريقة محافظة عدن، بأدوية ومستلزمات طبية متنوعة.
واوضحت مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد الميسري وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان البرنامج رفد مركز عزل الامل بمائة اسطوانة اكسجين سعة أربعون لتر مع المنظمات الخاصة بها وكمية من الأدوية الخاصة بالعناية المركزة الخاصة بحالات (كوفيد-19) ومستلزمات طبية أخرى بالاضافة الى جلفزات طبية وأجهزة انفيوشن بمب.