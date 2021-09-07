شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة النفط تؤكد تعاطيها الفوري مع توجيهات عليا بتزويد كهرباء عدن بالوقود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نفى مصدر مسؤول بوزارة النفط والمعادن في الحكومة المعترف بها، الاخبار المتداولة "التي ادعت كذبا" حصولها على وثيقة رسمية برفض وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود، تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء معين عبدالملك باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة نفاد وقود محطات المهرباء في مدينة عدن.

