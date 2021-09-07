المليشيا الحوثية تدفن جثامين 246 قتيلاً بينهم 137 قيادياً خلال أغسطس الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

دفنت مليشيا الحوثي، خلال شهر أغسطس الماضي، جثامين (246) قتيلاً، من بينهم (137) قيادياً ينتحلون رتباً عسكرية مختلفة، ما بين عقيد وعميد ومقدم ورائد ونقيب وملازم أول وثان ومساعد.



وبحسب وكالة "خبر"، فإن العاصمة صنعاء والأمانة احتلتا المرتبة الأولى، ودفنت فيهما المليشيات جثامين (96) قتيلاً من بينهم (74) قيادياً ينتحلون رتباً عسكرية، يليهما محافظة ذمار والتي أحتلت المرتبة الثانية، إذ نالت نصيبها بـ(33) قتيلاً من بينهم (17) قيادات.

وأوضح فريق الوكالة الراصد أن محافظات إب وحجة وعمران أحتلتا المرتبة الثالثة من حيث أعداد القتلى، ودفنت المليشيات في كل منهما جثامين (16) قتيلاً، من بين قتلى إب (9) قيادات، ومن بين قتلى حجة (8 قيادات، وآخر إثيوبي الجنسية، ومن بين قتلى عمران (12) قياديا.

وطبقاً للفريق، فإن محافظة صعدة أحتلت المرتبة الرابعة بـ(14) قتلى بينهم (5) قيادات، ثم محافظة الحديدة في المرتبة الخامسة بـ(12) قتيلاً بينهم (3) قيادات، فيما المرتبة السادسة نالتها محافظة تعز بـ(7) قتلى بينهم قياديان وآخر إعلامي.

وبين الفريق الراصد، أن محافظتي البيضاء والمحويت أحتلتا المرتبة السابعة، ودفنت المليشيات في كل منهما جثامين (5) قتلى، بين قتلى البيضاء قياديان، فيما أحتلت محافظة ريمة المرتبة الثامنة بـ(4) قتلى بينهم قياديان، ومحافظة الضالع في المرتبة التاسعة بقتيلان فقط جميعهم قيادات.

وكانت الوكالة قد نشرت وفق ما رصده فريق الرصد الخاص بها، أسماء القتلى في تقريرين منفصلين، أحدهما منتصف أغسطس الماضي، والآخر في الرابع من شهر سبتمبر الجاري.

وتلك الحصيلة هي ما خسرته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في إطار خسائرها البشرية، بجبهات مأرب والجوف والساحل الغربي والبيضاء والضالع