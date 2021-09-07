مليشيا الحوثي تقطف مناطق سكنية في التحيتا بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة بالساحل الغربي اليمني، في إطار انتهاكاتها السافرة للهدنة الأممية.



وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات قصفت القرى السكنية في البلدة بقذائف مدفعية الهاون عيار 60 والقذائف عيار 82 وبقذائف BMB بكثافة.

وأضافت المصادر، إن عشرات القذائف تساقطت بالقرب من منازل المواطنين وفي المزارع وأخرى استهدفت الطرقات التي يستخدمها السكان للتنقل إلى مزارعهم ومناطق أعمالهم.

وفي ذات السياق، أوضحت المصادر أن عناصر المليشيات فتحت نيران أسلحتها المتوسطة والقناصة صوب التجمعات السكنية في البلدة نفسها، وخلفت حالة من الذعر والهلع في صفوف المدنيين.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية ارتكبت آلاف الخروقات والانتهاكات ضمن تصعيدها المتواصل، في سعي منها للقضاء على الهدنة الأممية ونسف عملية السلام في الحديدة