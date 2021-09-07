القوات المشتركة تحسم اشتباكات عنيفة ضد المليشيات بحيس جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدةاليمن العربي ـ الحديدة

تمكنت القوات المشتركة، خلال الساعات الماضية، من حسم اشتباكات عنيفة ضد المليشيات الحوثية في مديرية حيس جنوبي الحديدة.



وقال مصدر عسكري، إن القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر تابعة لمليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى الخطوط الأمامية لجبهات القتال، دون جدوى.

وتابع المصدر، إن الاشتباكات استخدمت فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة؛ استمرت زهاء ساعة، تكبدت على إثرها المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ولفت المصدر إلى أن القوات المشتركة على أتم الاستعدادات القتالية العالية للتصدي لأي خروقات ومحاولات حوثية في اختراق الخطوط الأمامية.