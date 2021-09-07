توقيع اتفاقية تأهيل 38 قابلة مجتمع في مديرية غيل بن يمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع بمدينة المكلا محافظة حضرموت، اليوم، على اتفاقية تأهيل قابلات المجتمع في مديرية غيل بن يمين بحضور وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش العليي.



وتتضمن الاتفاقية التي وقعها مدير مكتب الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، والمدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي باشماخ، ومدير معهد العلوم الصحية بالمكلا محمد لرضي ومدير مكتب الصحة بمديرية غيل بن يمين يزيد الصدفي، على تأهيل 38 طالبة كقابلات مجتمع من (9) مناطق في مديرية غيل بن يمين .

وأطلع وكيل أول حضرموت، من رئيس مؤسسة صلة للتنمية على الترتيبات لتنفيذ هذا البرنامج التعليمي والتطبيقي الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات، كما أطلع على الأنشطة التي نفذتها المؤسسة وتدخلاتها المتعددة في مجالات التعليم والصحة والمياه والتمكين والاصحاح البيئي والأمن الغذائي.