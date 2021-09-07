مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في ثلاث محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وقع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع العودة إلى المدارس في محافظات صعدة، حجة، البيضاء.



ووقع الاتفاقية عن مركز الملك سلمان للإغاثة، مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز وعن ائتلاف الخير للإغاثة مسؤولة العلاقات الخارجية وضحه الصلوي.

ويتضمن المشروع تجهيز فصول بديلة عدد 32 فصلا مجهزة بأحدث الوسائل، وتوزيع 7140 زي مدرسي، و7140 حقيبة، إلى جانب توفير الكتاب المدرسي للطلاب، والمواد اللازمة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، بواقع 7140 طالبا مستفيدًا.

ويهدف المشروع إلى تعزيز العملية التعليمية الآمنة وانتظامها في المناطق المستهدفة، وتسهيل فرصة حصول الأطفال على تعليم جيد في المناطق الأكثر تضررا في قطاع التعليم.