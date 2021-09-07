حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، استمرار الأجواء غير المستقرة في مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية والغربية يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة خلال فترتي الظهيرة والمساء.



وأفاد المركز في نشرته اليومية أن "أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية لمحافظات ( البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة) وتشمل أجزاء من سلسة المرتفعات الجبلية لمحافظات ( لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة ، ذمار، المحويت وحجة).

وأضاف أن "أمطار متوسطة الى غزيرة أحيانا على السواحل الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها فيما تكون متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية". مع استمرار هبوب الرياح الموسمية الجنوبية والجنوبية الغربية على أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية.

وحذر المركز الوطني المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان كما نصح بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار وكذا الاحتماء من العواصف الرعدية في أماكن أمنة حفاظاً على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الشابورة المائية أو الضباب