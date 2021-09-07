حوثيون يقتحمون منزلا في ذمار ويقتلون رب الأسرة أمام زوجته وأطفاله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ ذمار

لقي مواطن مصرعه أمام زوجته وأطفاله مساء يوم الإثنين، على يد عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في محافظة ذمار وسط اليمن.



وذكرت مصادر محلية أن المواطن يحيى محمد أحمد قريمة (40 عاما) قتل من قبل مسلحين حوثيين بعد اقتحام منزله الكائن في قرية " بيت قريمة " بمديرية عنس غربي المحافظة.

وطبقا للمصادر فقد اقتحم عناصر الميليشيا بقيادة المشرف الأمني المدعو صالح أحمد الخلقي، المكنى "أبو شهاب الخلقي" منزل المواطن وأطلقوا النار عليه ليسقط قتيلاً أمام زوجته وأطفاله، قبل أن يغادروا المكان.

والمواطن "قريمة" عسكري سابق في وزارة الداخلية، كان يعمل في قسم الغربية بمدينة ذمار، ومنذ سيطرة الحوثيين على المحافظة وانقطاع الرواتب ترك القسم وذهب ليعمل في إحدى مزارع القات في المديرية من أجل إعالة أسرته وأطفاله.