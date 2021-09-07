الهجرة الدولية: نزوح 471 أسرة الأسبوع الماضي أغلبها بسبب تصاعد القتال بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت منظمة الهجرة الدولية، أمس الإثنين، أنها رصدت نزوح 471 أسرة خلال الأسبوع الماضي، جراء تصاعد الأعمال القتالية في محافظة مأرب.



وأضافت في تقريرها الأسبوعي حول حالات النزوح، أنه بين 29 أغسطس و4 سبتمبر الجاري "تتبعت مصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في اليمن، 471 أسرة (2742 فرداً) نزحت مرة واحدة على الأقل".

ولفتت إلى أن أكبر عدد لحالات النزوح تم تسجيله على التوالي في محافظات مأرب (364 أسرة)، الحديدة (41 أسرة) والضالع (35 أسرة) وشبوة (26 أسرة)، وتعز (20 أسرة) مؤكدة أن معظم حالات النزوح جاءت بسبب الصراع في محافظات مأرب والحديدة وتعز.

وبينت أنها رصدت منذ مطلع العام الجاري (1 يناير) وحتى 4 سبتمبر الجاري، نزوح 9 ألف و639 أسرة يمثلون 57 ألف و834 فرداً، نزحوا لمرة واحدة على الأقل بسبب تصاعد الصراع.

وبينت أنه منذ مطلع العام تتبعت مصفوفة النزوح مغادرة 580 أسرة نازحة لمواقع النزوح أو عادت إلى مكانها الأصلي أو نزحت لمكان أخرى.

وكانت مديرية رحبة جنوب غرب مأرب شهدت في الأيام القليلة الماضية، موجة نزوح كبيرة جراء تعرض منازل ومساكن المدنيين للقصف الصاروخي والمدفعي من قبل مليشيات الحوثيين ما أجبر السكان على المغادرة بعد سقوط العديد منهم بين قتيل وجريح.