هولندا تبدي استعدادها للمساهمة في حل قضية الناقلة النفطية "صافر"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

قالت هولندا إنها مستعدة للمساهمة في حل قضية الناقلة النفطية المتهالكة صافر التي تحوي نحو مليون برميل من النفط الخام قبالة سواحل محافظة الحديدة.



وذكرت وزيرة خارجية هولندا سيجريد كاخ، خلال لقائها في لاهاي وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أن بلادها تعبر عن قلقها البالغ إزاء قضية خزان صافر العائم والذي يتطلب معالجة فورية تجنباً لكارثة بيئية ستؤثر على اليمن والمنطقة.

في السياق ذاته، طالب السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا خلال لقائه بوزير الداخلية في الحكومة إبراهيم حيدان ميليشيا الحوثي بتحكيم العقل في قضية صيانة حوض صافر النفطي، والسماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة لصيانتها.

وتعد ناقلة النفط "صافر" الراسية منذ سنوات قبالة السواحل الغربية لليمن المطلة على البحر الأحمر، بمثابة قنبلة بيئية موقوتة، تهدد بواحدة من أكبر الكوارث العالمية في حال انفجارها أو حدوث تسرب منها.

ومنذ سنوات، تطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحل أزمة خزان "صافر"، والضغط على جماعة "الحوثي" بكافة الطرق من أجل صيانة الناقلة، لكن دون جدوى