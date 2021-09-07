البحث الجنائي بالمهرة يضبط سيارة مسروقة بعد أقل من ساعتين على سرقتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تمكن رجال البحث الجنائي بمحافظة المهرة من ضبط سيارة مسروقة بعد أقل من ساعتين من سرقتها بمدينة الغيضة .



وافاد مصدر أمني مسؤول بأن رجال البحث باشروا مهاهم فور تلقي البلاغ من قبل مالك السيارة ، مشيراً إلى أنه وخلال ساعتين تم ضبط السيارة المسروقة في احد شوارع مدينة الغيضة مركونة إلا أنه لم يكن احد بداخلها .

وتابع المصدر الأمني أن البحث مستمر عن الشخص الذي قام بسرقة السيارة لافتاً إلى أنه تم سرقة السيارة من حوش احد فنادق المدينة ،موضحاً أنه يتم تعقب السارق بواسطة كاميرات المراقبة الموجودة في الفندق والمحلات والمحلات المجاورة للفندق .

وأشاد نائب مدير الامن والشرطة - مدير البحث الجنائي العقيد الركن /احمد علي رعفيت بيقظة رجال الأمن والشرطة ومايقومون به من عمل في ضبط كل من يريد أن يعبث بأمن واستقرار المحافظة لافتاً إلى أنه سيتم التصدي بكل قوة لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة والمواطنين.