صندوق النظافة والتحسين يواصل عملية تشكيل الأشجار في شوارع مدينة الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

واصل صندوق النظافة والتحسين بمحافظة المهرة، عمليات تشكيل أشجار الزينة في شوارع مدينة الغيضة عاصمة المحافظة، في إطار خطة الصندوق لتحسين المظهر الجمالي للمدينة.



وأوضح نائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة الأستاذ عادل مسن، أن عملية التشكيل انطلقت في الشهر الماضي، عقب تعاقد الصندوق مع فنيين من مدينة سيئون، للقيام بالعملية وتدريب الكادر المحلي.

وأشار بن مسن، إلى أن عملية تشكيل الأشجار شملت معظم شوارع مدينة الغيضة، لافتا إلى أن هذه الخطوة جاءت بهدف إظهار المنظر الجمالي للمدينة، وأتت بعد الانتهاء من تشجير شوارع حديثة بالعاصمة الغيضة وأخرى سبق وإن تم تشجيرها، إضافة إلى إنشاء بعض المجسمات على المداخل ووسط المدينة، وتأتي في إطار دعم السلطة المحلية واستجابة لتوجيهات المحافظ بن ياسر.

وكانت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر، قدمت لصندوق النظافة عدد من السيارات والمركبات ومعدات الرش في إطار عملية تطوير وتحسين أداء عمل الصندوق في ظل التوسع العمراني والنمو والتوافد السكاني