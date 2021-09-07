لقاء يناقش إمكانية نقل النازحين إلى مخيمات مجهزة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح فائز العمري اليوم بمكتبه ممثلي منظمة اليونيسيف لمناقشة إمكانية نقل النازحين إلى مخيمات مجهزة من مدينة المكلا وتنسيق الجهود.



واستمع مدير عام المكلا المهندس العمري من ممثلي المنظمة نبذة تعريفية بدعم اليونيسيف للوحدة التنفيذية للنازحين ومنها الدعمة في محافظة حضرموت، حيث تمت زيارة مواقع النازحين في مناطق بويش وابن سيناء.

وشرح الحضور التدخلات التي أقامتها المنظمة للنازحين في عدد من المواقع، ودعم المساحات الآمنة الصديقة للأطفال وخاصة الأطفال النازحين.

حضر اللقاء مسؤول الطواري د. مختار صالح مكتب اليونيسف عدن مسؤول الحماية مجيب سلطان مكتب عدن ضابط الحماية. جيسيكا دكسون مكتب عدن د.فوزية غرامة مدير مكتب اليونسيف محور حضرموت.