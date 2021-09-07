شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جمعية المرأة تشارك في المؤتمر الاستشاري للسلامة المجتمعية بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شاركت مسؤول العلاقات العامة ومسؤول التدريب والتأهيل بجمعية المرأة للتنمية في المؤتمر الأستشاري للسلامة المجتمعية على مستوى محافظة حضرموت، الذي تحتضنه مدينة المكلا على مدى يومين ويهدف إلى توحيد منظمات المجتمع المدني.



وناقش المؤتمر عدد من المحاور في الاتصال والتواصل بين المجتمع والسلطة المحلية ومحور الإعلام، والشبكة المجتمعية التعليمية الغير رسمية، وأهداف المؤتمر، وخرج بعدد من التوصيات العامة للأمن والحماية لمحافظة حضرموت.