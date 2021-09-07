حضرموت تستعد لتدشين أضخم مشروع اتصالات يعنل بتقنية الجيل الرابع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

كشف مصدر في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بعدن، أن شركة واي تيليكوم سوف تدشن خدماتها رسمياً خلال الأيام العشرة القادمة، وبتقنية الجيل الرابع 4G، في العاصمة المؤقتة عدن.



وقال المصدر، إن شركة واي تيليكوم ستغطي خدماتها العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات: مارب، لحج أبين، شبوة، وحضرموت، لتخفيض حجم احتكار ميليشيا الحوثي الانقلابية لقطاع الاتصالات.

وأضاف إن انطلاق شركة واي تيليكوم ستنهي المشاكل التي تواجهها شركة عدن نت، مؤكداً أن شركة عدن نت ستستعيد قدراتها عند تحويل أجهزة بثها من أبراج يمن موبايل إلى أبراج شركة واي تيليكوم.

شركة واي للاتصالات هي رابع شركة للاتصالات النقالة في اليمن، حصلت على ترخيص مزاولة النشاط مطلع العام 2007، وكانت تتخذ من العاصمة صنعاء مقراً رئيسياً لها