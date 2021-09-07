أرصاد حضرموت: كتلة هوائية حارة تؤثر على المحافظة خلال الايام القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

أكدت غرفة أرصاد حضرموت أن المحافظة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة القادمة.



وقالت في بيان لها، إن الكتلة ستستمر حتى الاسبوع القادم .

وأضافت، أن هذه الكتلة الهوائية حارة، وغير أعتيادية في مثل هذا الوقت من كل عام، حيث إنها تعمل على أرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على محافظة حضرموت وتكون أعلى من معدلاتها السنوية بين درجتين الى درجتين ونصف مئوية.

وأهابت غرفة الأرصاد رالإنذار المبكر بحضرموت، كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة بأخذ الحيطة؛ وذلك من خلال التقليل من التعرض ﻷشعة الشمس قدر الإمكان