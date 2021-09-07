تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الإثنين.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

بلغ اجمالي الحالات المؤكدة بمرض فيروس كورونا 7 حالات موزعة كالتالي :

4 حالات من مديرية المكلا

الحالة 1 لذكر يبلغ من العمر 80 عام من منطقة الديس

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 35 عام من منطقة جول مسحة

الحالة 3 لذكر يبلغ من العمر 44 عام من منطقة جول مسحة

الحالة 4 لذكر يبلغ من العمر 25 عام من منطقة المكلا

حالة من مديرية غيل باوزير

الحالة 5 لذكر يبلغ من العمر 28 عام من منطقة شحير

حالة من مديرية دوعن

الحالة 6 لذكر يبلغ من العمر 53 عام

حالة وافدة

الحالة 7 لأنثى تبلغ من العمر 65 عام من محافظة شبوة

حالتين وفاة جديدة من مديرية المكلا

الحالة1 لذكر يبلغ من العمر 80 عام من منطقة اربعين شقة

الحالة 2 لذكر يبلغ من العمر 52 عام من منطقة المكلا حي الشهيد

اجمالي الحالات النشطة 228 حالة نشطة

205 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

5 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا

18 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري