شكرا لبحثكم عن خبر فحمان أبين يبدأ معسكر عتق استعدادا للدوري اليمني والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ فريق فحمان أبين، الإثنين، معسكرا تدريبيا في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، استعدادا للدوري اليمني المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجاري.
ويجرى فحمان تدريباته على ملعب الفقيد ناصر الخليفي الذي اختاره الاتحاد اليمني لكرة القدم ليحتضن مرحلة من مراحل تنافس دوري المجموعات لفرق الدرجة الأولى، الذي يعتبر العودة الرسمية للنشاط الكروي المنظم بعد 7 سنوات من التوقف.
وبحسب الجدول المعلن، ستستضيف مدينة سيئون بوادي حضرموت، منافسات المجموعة الأولى التي تشمل فرق "شعب حضرموت، وحدة صنعاء، العروبة، فحمان، التلال، اتحاد إب، شباب الجيل".
وستقام منافسات المجموعة الثانية التي تضم فرق "الصقر، أهلي صنعاء، اليرموك، الشعلة، وحدة عدن، شعب إب، الهلال" في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.
كانت هذه تفاصيل خبر فحمان أبين يبدأ معسكر عتق استعدادا للدوري اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.