شكرا لبحثكم عن خبر فحمان أبين يبدأ معسكر عتق استعدادا للدوري اليمني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بدأ فريق فحمان أبين، الإثنين، معسكرا تدريبيا في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، استعدادا للدوري اليمني المقرر انطلاقه منتصف الشهر الجاري.

ويستهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد حسن البعداني، منح الفريق فرصة للتدريب فوق العشب الاصطناعي، كون النادي القادم من المحافظة المجاورة لشبوة "أبين" ما زال يتدرب على التراب ولا توجد ملاعب معشبة في منطقته.

ويجرى فحمان تدريباته على ملعب الفقيد ناصر الخليفي الذي اختاره الاتحاد اليمني لكرة القدم ليحتضن مرحلة من مراحل تنافس دوري المجموعات لفرق الدرجة الأولى، الذي يعتبر العودة الرسمية للنشاط الكروي المنظم بعد 7 سنوات من التوقف.

وبحسب الجدول المعلن، ستستضيف مدينة سيئون بوادي حضرموت، منافسات المجموعة الأولى التي تشمل فرق "شعب حضرموت، وحدة صنعاء، العروبة، فحمان، التلال، اتحاد إب، شباب الجيل".

وستقام منافسات المجموعة الثانية التي تضم فرق "الصقر، أهلي صنعاء، اليرموك، الشعلة، وحدة عدن، شعب إب، الهلال" في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.

