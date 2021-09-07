اعتراض وحجز قوات للتحالف العربي في شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - قطاع قبلي يمنع مرور قوات للتحالف إلى معسكر العلم

أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة أن مسلحين قبليين اعترضوا قوات للتحالف العربي أمس، في نقطة تفتيش نصبوها غرب مدينة عتق.

قطاع قبلي يمنع مرور قوات للتحالف إلى معسكر العلم

المصادر قالت إن قوات مشتركة من السعودية والبحرين والإمارات، ترافقها قوات من النخبة الشبوانية، كانت في طريقها من بلحاف بمديرية رضوم إلى معسكر العلم، لكن قطاعا قبليا اعترضها ومنع مرورها.



وأوضحت المصادر أن قوات التحالف احتجزت منذ العاشرة صباحا حتى ساعة كتابة هذا الخبر (السابعة مساء)، مؤكدة أن نقاطا أمنية تابعة للشرعية، ترابط على مقربة من مكان القطاع القلبي، لم تتحرك لفك الحصار وتمكين قوات التحالف من مواصلة خط سيرها.

وحسب المصادر، إن القطاع القبلي أقامته قبائل السادة بمديرية مرخة السفلى بشبوة على خلفية مقتل 9 من أبنائهم في اشتباكات مع النخبة الشبوانية عام 2019 يدعون أن لهم مطالب لدى التحالف العربي والنخبة الشبوانية.