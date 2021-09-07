صنعاء: مستعدون للحوار مع الجنوبيين المطالبين بفك الارتباط

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يزيد بن سلمان - شبوة -

الحوثي: نسعى لعملية سياسية تستوعب الحراك الجنوبي

أكد عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، أمس، أن جماعته مستعدة للحوار مع الجنوبيين المطالبين بفك الارتباط عن الشمال، زاعما أن ممارسات التحالف العربي دفعت معظم الجنوبيين إلى التراجع عن مطالب الانفصال.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن البخيتي قوله "ليس كل الجنوبيين يطالبون بالانفصال، ومن يطالبون بالانفصال يستندون إلى الممارسات الخاطئة التي مارسها النظام السابق في عهد علي عبد الله صالح بالشراكة مع حزب الإصلاح، لكننا نعمل على إنصاف كل المظلومين في الجنوب وفي عموم اليمن".

وأضاف: "كثير من الجنوبيين بعد أن أدركوا أن دول العدوان لا تريد الخير لا للشمال ولا للجنوب، هم الآن مع استمرار الوحدة وتحرير اليمن من كل القوات الأجنبية، ونحن مستعدون لأي حوار حتى مع الذين يطالبون بفك الارتباط أو الانفصال، لأننا نطمح إلى عملية سياسية تستوعب جميع الأطراف بما في ذلك الحراك الجنوبي".

وعن موقف جماعته من قوات التحالف العربي، قال القيادي الحوثي: "ينبغي علينا أن نفرق بين تحرير اليمن من كافة القوات الأجنبية وبين الانفراد بالقرار السياسي، فعندما نسعى لتحرير كل شبر من أرض اليمن، لا يعني هذا أننا نسعى للانفراد بالقرار السياسي في صنعاء، على العكس من ذلك نحن نؤمن بعملية سياسية تقوم على أساس التوازنات الداخلية، وتستوعب جميع المكونات والقوى السياسية، لكن دول العدوان هي من تسعى للانفراد بالقرار السياسي عبر محاولتها فرض "هادي" لحين عودة السفير الأمريكي إلى صنعاء ليكون هو الحاكم الفعلي لليمن كما كان الحال قبل ثورة 2014".

وأضاف عضو المجلس السياسي: نحن لا نستهدف أي مكون سياسي، إنما هدفنا هو تحرير اليمن من كل القوات الأجنبية، هذا بجانب الضغط العسكري على الرياض من أجل الرضوخ للحل السلمي بعد ضرب عمق أراضيها.

وقال إن العمليات الأخيرة في العمق السعودي هي: "نتاج طبيعي لما قامت وتقوم به دول العدوان. بالأمس القريب كانوا يتفاخرون عبر وسائل إعلامهم بأنهم شنوا 170 غارة على مأرب فقط، ولم نسمع أي إدانة أو استنكار لتلك العمليات في الخارج، لكن عندما يدافع اليمنيون عن أنفسهم اليوم ويردون على العدوان في عقر داره، نسمع كثيرا من التصريحات التي تدين تلك العمليات، وإلى الآن نجد أن دول العدوان الأربع "السعودية وبريطانيا وأمريكا والإمارات يرفضون مبدأ السلام الشامل، لذا نحن مضطرون بالاستمرار في الدفاع عن اليمن وتحرير كل شبر من أرضه حتى يجنحوا للسلم ويقبلون بمبدأ السلام المشرف، لأننا نرفض أي سلام يفرض الوصاية".