شكرا لبحثكم عن خبر الصحة: اليمن يدخل ذروة الموجة الثالثة من كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال قاسم بحيبح وزير الصحة اليمني إن اليمن دخل ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد مع تزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس في مختلف محافظات البلاد.

وقال بحيبح في تغريدة على تويتر أمس: "كورونا أعجز دولا كثيرة وأنظمة صحية متقدمة، ونحن باليمن في ذروة الموجة الثالثة، وغرف العناية المركزة بالمرضى تمتلئ بالبلد".

ودعا بحيبح جميع اليمنيين إلى أخذ المخاطر الصحية لفيروس كورونا على محمل الجد، والالتزام بالإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم ومساندة وزارة الصحة في مواجهة الجائحة الخطيرة.

وعاودت أعداد المصابين بكورونا في اليمن ارتفاعها مجددا، يوم الأحد، خلال موجة تفش ثالثة للفيروس بعد يوم واحد فقط من تراجعها نسبيا.

وقالت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ومقرها عدن، في بيان إنها سجلت 52 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19، في ثاني أكبر حصيلة إصابات يومية بالفيروس خلال موجة التفشي الجديدة.

وأضافت أنه تم تسجيل أربع وفيات في كل من محافظات حضرموت و تعز ومأرب وشبوة، مقارنة مع 38 إصابة وست وفيات يوم السبت.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية في جنوب وشرق البلاد إلى 8108 إصابات توفي منها 1523 حالة بينما تعافى 4982.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم ذهاب معظم المصابين إلى المستشفيات، جراء الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة اليمنية، مساء الأحد، أنها ستبدأ منذ الاثنين حملة التطعيم ضد كوفيد- 19 في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك بعد أسبوع من وصول أول شحنة من إنتاج جونسون آند جونسون الأمريكي إلى الدولة التي تمزقها الحرب الدامية.

وتسلم اليمن في 29 أغسطس 151200 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، تمثل الدفعة الأولى من إجمالي 504 آلاف جرعة من المقرر أن يتسلمها اليمن من الولايات المتحدة.