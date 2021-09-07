شكرا لبحثكم عن خبر عام كامل بلا مرتبات.. موظفون يحتجون أمام محكمة الاستئناف بلحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ عدد من الموظفين الإداريين الجدد بالسلطة القضائية بلحج، أمس، أمام محكمة الاستئناف بالمحافظة بمديرية تبن وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم التي لم تصرف لهم منذ توظيفهم قبل أكثر من عام من قبل وزارة المالية، بناء على دعوة أطلقتها نقابة الموظفين الإداريين بمحاكم لحج.

الموظفين الإداريين بمحاكم لحج



ورفع الموظفون عددا من الشعارات والمناشدات لرئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ووزير المالية للتدخل السريع وصرف مرتبات الموظفين الجدد المحرومين منها منذ أكثر من عام.

وقال يونس محمد علوي، أحد الموظفين الجدد، إن هناك أكثر من 100 موظف تم توظيفهم منذ أكثر من عام بعد جهود بذلها رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ونقابة الموظفين الإداريين مع الجهات المختصة، وصدرت من خلالها قرارات التوظيف وصرف المرتبات، لكننا لأكثر من عام لم نستلم أي مرتب في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ومعاناة كبيرة، يعانيها الموظفون الجدد جراء عدم صرف مرتباتهم، وهي أبسط الحقوق الواجب دفعها من قبل الدولة لهؤلاء الموظفين الذين يعيلون أسرا ولا يستطيعون توفير لقمة العيش.



وقال رئيس نقابة الموظفين الإداريين في محاكم لحج مهدي اليماني إن نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم محافظة لحج نظمت وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف المحافظة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين الإداريين الجدد في محاكم محافظة لحج.

وأوضح اليماني أن النقابة طالبت وزارة العدل بسرعة صرف رواتب الموظفين الجدد المعينين بقرارات وزارية منذ قرابة سنة، ويتم صرف الرواتب من تاريخ صدور تلك القرارات، ومباشرتهم للعمل بأثر رجعي.

جانب من الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة استئناف لحج



وأكد اليماني استمرار الموظفين الإداريين في أعمالهم المكلفين بها رغم ظروفهم الصعبة، مثمنا في نفس الوقت الجهود المبذولة من رئيس محكمة استئناف محافظة لحج القاضي محمد محمود الجنيدي، ووقوفه الدائم مع الموظفين الجدد، وتذليل كثير من الصعوبات التي تواجههم.

وأكد رئيس النقابة مهدي اليماني أنه على تواصل دائم مع رئيس محكمة الاستئناف محافظة لحج بخصوص الإجراءات القادمة فيما يخص صرف رواتب الموظفين الجدد.