شكرا لبحثكم عن خبر تأمين ألفي طن لمحطات كهرباء عدن بعد خروجها بالكامل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجحت جهود مشتركة للسلطة المحلية برئاسة وكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وإدارة مصافي عدن، ومدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي، ومدير عام شركة النفط، بتأمين وصول ألفي طن لمحطات توليد الكهرباء بعد خروج 80 % من التوليد.

وثمنت الجهات المشتركة توجيهات دولة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، التي قضت بشراء عشرة آلاف طن لكهرباء محافظات عدن وأبين ولحج، والمساعي التي بذلت من وزير الكهرباء والطاقة د. أنور كلشات، وسعادة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس.

وقال الوكيل أول محمد نصر الشاذلي إن السلطة المحلية تبذل منذ اللحظة الأولى، حسب توجيهات محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، كافة الجهود في سبيل إنجاح تأمين وقود مادة الديزل لمحطات الكهرباء التي تشكل أكثر من 80 % من إجمالي التوليد.

من جانبه، أكد مدير عام كهرباء عدن الأستاذ سالم الوليدي أن كمية الألفي طن هذه ستعمل على تشغيل محطات التوليد ليومي الأحد والأثنين فقط، على أمل أن يتم التوصل لحل نهائي بين الجهات المعنية لتأمين الوقود حتى وصول الدفعة الرابعة من المنحة السعودية في منتصف سبتمبر الجاري.

وقالت المؤسسة، في تعميم نشرته على صفحتها، إن "الوقود الذي يصل للمحطات في الوقت الحالي لا يكفي لتشغيل محطات التوليد بكامل طاقتها، حيث تحرص المؤسسة على استمرارية التشغيل بالحد الأدنى من الوقود الإسعافي الذي يصل حتى موعد وصول الدفعة الرابعة من المنحة المقدر وصولها في منتصف شهر سبتمبر الحالي".

وأشارت إلى أن "ساعات الانطفاء والتشغيل قابلة للانخفاض أو الارتفاع حسب توفر الوقود من عدمه