شكرا لبحثكم عن خبر إعدام 4 من قتلة الشاب الأغبري في صنعاء والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت السلطات القضائية في صنعاء، أمس، حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص أُدينوا بتعذيب وقتل "عبدالله الأغبري"، في القضية التي لاقت تفاعلا شعبيا وأثارت سخطا كبيرا لدى عامة الناس.
وقال المحامي "وضاح قطيش"، وكيل أوليا الدم، إنه تم أمس وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور وكيل أولياء الدم وحضور وكيل نيابة شرق الأمانة "إعدام المحكوم عليهم الأربعة".
وأضاف "قطيش" في حسابه على فيس بوك، أنه تم قراءة الحكم قبل التنفيذ، وقام بعض التجار وفاعلو الخير وأولياء أمور المحكوم عليهم من أجل محاولة أخيرة للعفو عن دم الشهيد، فاختار أولياء الدم الاحتماء بإنصاف العدل وتم تنفيذ الحكم.
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