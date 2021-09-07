عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فتنة حوثية تشعل اشتباكات دامية بين قبيلتين شمال اليمن

الثلاثاء 7 سبتمبر 2021

الخليج 365

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء قبيلتي العصيمات وسفيان؛ في مديرية العشة بمحافظة عمران، شمالي اليمن، الأحد، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع، نتيجة خلافات على مشاريع مياه تغذيها ميليشيا الحوثي.



وقالت مصادر قبلية إن الاشتباكات اندلعت بسبب مشروع مياه وعدت قيادة ميليشيا الحوثي بتنفيذه في مناطق متنازع عليها بين القبيلتين.

وأكدت أن 3 قتلى وجريحاً سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة بين أبناء مديريتي العشة وسفيان بعد توقيف أبناء سفيان مشروع المياه (الكائن في وادي مور) والذي يعتمد عليه أبناء العشة لسقي مزارعهم.

يشار إلى أن الكثير من هذه الخلافات تغذيها ميليشيات الحوثي بعمران ويتزعمها في الجانبين قيادات حوثية لتحقيق أهدافها بالسيطرة على القبائل وإشغالهم بمشاكل داخلية وثارات قبلية.

يأتي ذلك بعد أيام من نشر مقطع فيديو يوثق قتل عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لامرأة مسنة أمام أبنائها في ذات المديرية.

وفي تعليقه، اعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني، هذا المشهد، انعكاسا لمستوى وحشية وإجرام ميليشيا الحوثي وعدم اكتراثها بدماء اليمنيين، وتنصلها من تعاليم الدين الإسلامي والقيم الإنسانية والأخلاقية والعادات والتقاليد اليمنية التي تجرم الاعتداء على المرأة.

وقال الإرياني على صفحته بموقع تويتر، إن هذه الجرائم والانتهاكات الوحشية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بشكل يومي من أعمال قتل ونهب وسلب للأموال والممتلكات وانتهاك للحرمات وهتك الأعراض، يكشف وجهها الحقيقي، ويعكس جانب من المأساة والمعاناة التي يعيشها الملايين من المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.