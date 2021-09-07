جامعة شبوة تقر فتح كلية الطب ابتداء من العام الجامعي 2022/2021

المنامة - ياسر ابراهيم - أقر مجلس جامعة شبوة، اليوم الإثنين، فتح كلية الطب والعلوم الصحية ابتداء من العام الجامعي 2022/2021م.

جاء ذلك خلال اجتماع رئاسة الجامعة برئاسة الدكتور توفيق سريع باسردة رئيس الجامعة، كرس لمناقشة إقرار فتح كلية الطب والعلوم الصحية في الجامعة.

وحسب إعلام الجامعة، فقد أقر المجلس بدء التنسيق والتسجيل في الكلية ابتداء من 1 نوفمبر من العام الجاري، وعلى أن تبدأ الدراسة بتاريخ 12/12/ 2021م.



وكان المجلس قد ناقش توصيات اللجنة المشكلة بدراسة استحداث كلية الطب والعلوم الصحية واللجنة الإشرافية العليا.

وهنأ الدكتور توفيق باسردة رئيس الجامعة مجلس الجامعة وكافة أكاديمي وطلاب الجامعة بتحقيق هذا الحلم الذي سيشكل نقلة نوعية في تطوير العمل الأكاديمي وسيوفر معاناة السفر والتنقل لطلاب المحافظة إلى المحافظات الأخرى.

وكان الرئيس هادي قد أصدر مطلع مارس الماضي، قرارًا جمهوريًا رقم 4 لسنة 2021م قضى بتعيين رئيسًا ونوابًا لجامعة شبوة، والتي ظلت تعمل ككلية تتبع جامعة عدن منذ العام 2010م.