صنعاء.. تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة من قتلة عبدالله الأغبري

تم اليوم الإثنين في العاصمة صنعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة مدانين بقتل المجني عليه "عبدالله قائد الأغبري" الذي قُتل قبل عام في جريمة وحشية هزت الرأي العام.



وجرى تنفيذ حكم الإعدام في ساحة السجن المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإنقلابية، وسط إجراءات مشددة.



وأكد محامي عائلة الأغبري، وضاح قطيش، أنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام (عبد الله حسين ناصر السباعي، وليد سعيد صغير العامري، محمد عبدالواحد محمد الحميدي، دليل شوعي محمد الجربة) بحضور أولياء الدم.



وأشار قطيش إلى محاولات عدد من التجار وفاعلي الخير لإقناع أولياء الدم بالعفو مقابل الدية، إلاّ أنهم تمسكوا بحقهم في تنفيذ حكم القصاص.



وفي السادس والعشرين من يونيو الماضي، صادقت المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، على حكم الإعدام بحق أربعة من قتلة الشاب عبدالله الاغبري.



وكان حكم استئنافي قضى في 23 من ديسمبر الماضي، بتعديل حكم ابتدائي إلى الاعدام لأربعة مدانين فقط بدلا عن خمسة، وتخفيف العقوبات بحق المتهمين الخامس والسادس، ضمن إجراءات قوبلت بسخط شعبي كبير.



وقتل الأغبري في 26 اغسطس 2020م بعد تعرضه لتعذيب استمر لساعات من قبل المتهمين، وأثارت جريمة مقتله غضبا شعبيا واستنكارا أممياً ودوليا واسعاً، مما أجبر مليشيا الحوثي على عقد محاكمة مستعجلة لمحاكمة المتهمين دون الكشف عن دوافعها والجهات التي تقف خلف الجُناة.

