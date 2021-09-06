رئيس الوزراء يكلف طارق بمهمة وزارية رفيعة

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يزيد بن سلمان - شبوة - *رئيس الوزراء يصدر قرار تكليف قائما بأعمال وكيل قطاع النقل الجوي بوزارة النقل* أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء اليوم قرار رقم (٢١) لسنة ٢٠٢١م ، و بناء على عرض وزير النقل قضى: بتكليف الأخ/ م ."طارق عبده علي أحمد" قائما بأعمال وكيل قطاع النقل الجوي بوزارة النقل. ونصت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين تتفيذه كلا فيما يخصه.

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