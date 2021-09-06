شكرا لبحثكم عن خبر وزير النفط يرفض توجيهات رئيس الوزراء بشأن كهرباء عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - " وثيقة " وزير النفط يرفض تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء ويصر على إغراق عدن في الظلام
كشفت وثيقة رسمية عن رفض وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالسلام باعبود، تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الصريحة والقاضية باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمعالجة مشكلة نفاد وقود المحطات بصورة عاجلة، في توجه صريح لاستمرار سياسة إغراق عدن في مربع الأزمات.
وطبقاً للوثيقة، فقد قضت توجيهات رئيس الوزراء الموجه لوزير النفط بالعمل فورا على سحب 10 الف طن من مخزون التجار بالمصافي وترتيب عملية عقود الشراء للكميات المسحوبة وفق الآلية المقرة لعملية شراء وقود محطات الكهرباء والتي تنص على احتساب قيمة الطن الواحد لمادة الديزل بسعر بوليصة الشحن وبموجب أسعار البورصة العالمية يضاف إليها تكاليف الشحن والمحددة بـ45 دولار.
الجدير بالذكر أن وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالسلام باعبود من الشخصيات الكفوءة والنزيهة والمهنية التي استطاعات تنشيط وتفعيل قطاع النفط، ويبعث موقفه الرافض للتوجيهات على الاستغراب، ويثير الشكوك حول ما إذا كانت هناك ضغوطا مورست عليه من جهات واصلة تريد للعاصمة عدن أن تبقى في دائرة الأزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط يرفض توجيهات رئيس الوزراء بشأن كهرباء عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.