شكرا لبحثكم عن خبر مواد غذائية تساعد على استقرار مستوى السكر في الدم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الدكتور غيزيم هيرميوش، أخصائي التغذية التركية، المواد الغذائية التي تساعد على تخفيض واستقرار مستوى السكر في الدم ضمن نطاق معين.

ويشير الأخصائي في حديث لصحيفة Sözcü، إلى أنه يجب إضافة مواد غذائية ذات مؤشر سكر منخفض، إلى النظام الغذائي. ومن بين هذه المواد الأسماك التي يجب تناولها على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع.

ويقول، "عند تناول الشاي الأخضر من دون سكر، الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، سيلاحظ الشخص أن مستوى السكر سيستقر ضمن حدود معينة. ولكن يجب تناوله باعتدال".

وينصح الخبير، بتناول البقوليات مرتين في الأسبوع، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية. كما يجب تناول الفواكه الحمراء اللون المفيدة جدا بفضل بنيتها الليفية ومصدر مضادات الأكسدة.

ويشير الخبير، إلى فوائد المكسرات- البندق واللوز والجوز ، التي وفقا له، عند تناولها مع أطعمة كربوهيدراتية، تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم. ولكن ينصح بعدم الإفرط بتناولها عند عدم استقرار هذا المؤشر والشعور بالحرقة.

ويضيف، ومن أجل عدم السماح بارتفاع أو انخفاض مفاجئ لمستوى السكر في الدم، يجب إضافة اللبن الزبادي والبيض إلى النظام الغذائي.

المصدر: نوفوستي