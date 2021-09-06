البركاني يبحث مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة دعم اليمن في مجال محاربة تهريب المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيدة غادة والي.



جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس مجلس النواب في المؤتمر البرلماني الخامس لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب المنعقدة خلال الفترة من 7-9 سبتمبر الجاري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التقدم المحرز في إطار برنامج مراقبة الحاويات والتعاون بشأن المخدرات والجريمة وآليات المراجعة الدولية لحالة اليمن التي ستتم في نوفمبر وكذا موضوع مكافحة الفساد والجرائم البحرية وبرنامج موانئ البحر الأحمر وبرنامج تحسين الموانئ البحرية والجافة والمطارات، والمؤتمر الذي ستشارك فيه اليمن في شرم الشيخ في ديسمبر المقبل.

كما ناقش الجانبان أهمية توفير الاحتياجات وبناء القدرات التي تتطلبها اليمن ومشاركتها في الكثير من الفعاليات التابعة للأمم المتحدة، فيما يخص القضايا الخاصة بمكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد والتعاون مع البرنامج الخاص بوحدة حرس خفر السواحل اليمنية في البرامج التدريبية الخاصة بذلك.

وأشاد البركاني بدور الأمم المتحدة والمكتب التنفيذي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والفساد، مؤكدًا سعي اليمن إلى تعزيز شراكتها مع الأمم المتحدة في هذا الجانب والعمل مع الأمم المتحدة للقضاء على كافة ممارسات العنف والجريمة والإرهاب التي تعيق مسارات تحقيق الأمن والسلام.

من جانبها أكدت السيدة غادة والي، على إعادة إنشاء وحدة متكاملة في عدن وسيئون تابعة للأمم المتحدة، وتزويد اليمن بالاحتياجات اللازمة وبناء القدرات وتطويرها لإدارة هذه العمليات بشكلٍ كامل وتدريب العاملين فيها والاستفادة من الخبرات الدولية، مؤكدة حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على تعزيز التعاون المستمر مع اليمن.

حضر اللقاء عضوا مجلس النواب عبدالرحمن معزب وعلي عشال، وسفير اليمن في النمسا هيثم شجاع الدين.