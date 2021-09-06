شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة يشيد بالدعم المصري المقدم للقطاع الصحي ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم، مع السفير المصري لدى اليمن أحمد فاروق، التعاون بين البلدين في المجال الصحي والدعم الصحي المقدم من مصر لليمن.



واستعرض وزير الصحة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مواجهة وباء كورونا، في ظل المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني، منذ الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا على الشرعية..مشيدا بالمساعدات الطبية المقدمة من مصر لليمن خلال الفترة الماضية.

من جانبه أعلن السفير المصري، أن بلاده بصدد إعداد وتجهيز شحنة من المستلزمات الطبية، والوقوف الى جانب اليمن في محنته، ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى.. مؤكدا استمرار دعم بلاده لليمن في كافة المجالات.