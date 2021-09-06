تربية حضرموت تناقش إقامة حفل تكريم للعشرة الأوائل في المرحلة الثانوية على مستوى المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

ناقش اجتماع عقد بتربية حضرموت التهيئة والإعداد لإقامة الحفل الخطابي والفني والتكريمي للعشرة الأوائل اختبارات إنهاء المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021 م على مستوى مديريات المحافظة .



وفي مستهل الاجتماع الذي ترأسه وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون وضم اللجنة المكلفة بالإعداد للحفل أشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي تقليداً سنوياً دأبت عليه قيادة العمل التربوي والتعليمي بالمحافظة ويقام برعاية كريمة من قبل الراعي الأول بحضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني نكرم فيه مائة وخمسة وعشرين طالب و طالبة تحفيزاً وتشجيعاً لهؤلاء المتميزين في التحصيل العلمي .

مؤكداً إلى أن هذه النتائج الإيجابية المثمرة تأتي كمؤشرات وقياسات لقيادة العمل التربوي والتعليمية بالمحافظة والمديريات لما وصل إليه التعليم من استقرار ملحوظ وتطور في كل شبر من الرقعة الجغرافية الحضرمية .

موجهاً دائرتي الأنشطة والإعلام بمكتب الوزارة بالتحضير الجيد للحفل من بينها تجهيز الدروع والفقرات الفنية والترتيبات الأخرى لهذه المناسبة التربوية والتعليمية