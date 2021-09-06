اختام دورة فنون الطبخ للسيدات بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتم صباح اليوم بمدينة المكلا دورة التدريبية لفنون الطبخ التي يقيمها مشروع الحماية ودعم سبل العيش (المساحة الآمنة للنساء والفتيات بالمكلا) التابع لجمعية الوصول الإنساني، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان - اليمن.



وهدفت الدورة الذي حضر ختامها القائم بأعمال المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة حضرموت الأستاذ منيف لحمدي ومدير معهد توب آرب المدرب هاشم العيدروس؛ إلى تمكين 15 مستفيدة لمدة 20 يوم في مهارات الصناعة الغذائية وفنون الطبخ، وكيفية عرض المنتجات بطرق حديثة، تلقت خلالها المتدربات محاضرات توعوية في الجانب النفسي والاجتماعي والصحي وكذا القانوني عبر أخصائيين المساحة، حيث سيتم تقديم حقائب تدريبية مدعومة الأصول الثابتة متكاملة لقيام المتدربات بمشروعهن الخاص.

وخلال الختام القت منسقة مشروع الحماية ودعم سبل العيش الدكتورة سارة الشرفي كلمة رحبت خلالها بالضيوف، متمنية للمتدربات التوفيق في مجالهم العملي، فيما حثت مديرة المساحة الآمنة للنساء والفتيات الأستاذة مها لحمدي المتدربات على الانخراط في سوق العمل، والعمل على ترويج منتجاتهن بمختلف الطرق المناسبة.

وفي ذات السياق استضاف مشروع الحماية ممثلي الغرفة التجارية والصناعية فرع ساحل حضرموت وصندوق التمويل الأصغر "الصندوق الدوار" الذين أبدو استعدادهم لتقديم التسهيلات اللازمة للمتدربات في حالة إنشاء مشاريعهن الخاصة.