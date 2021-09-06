بن بريك يلتقي عددا من وجهاء مديرية حورة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

التقى اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم في مقر الجمعية، عددا من وجهاء مديرية حورة ومنطقة الخشعة في محافظة حضرموت يتقدمهم الشيخ ناجي صالح بن هجان النهدي.



وفي اللقاء، اطلع اللواء بن بريك الحاضرين على مستجدات الوضع السياسي العام على كافة الأصعدة سواء المحلية أو الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الجنوب يمر بمرحلة صعبة تتطلب تضافر جهود الجميع.

وأشار بن بريك، إلى أن قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، تسعى جاهدة إلى تثبيت الأمن والاستقرار السياسي والأمني وتوفير حياة كريمة للمواطن في الجنوب من خلال تأمين الجانب الخدماتي.

وشدد رئيس الجمعية الوطنية ، على توحيد الصف الجنوبي والالتفاف حول قضية الجنوبية وحاملها السياسي المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب في الجنوب باستعادة الدولة الجنوبية إلى ما قبل 21 مايو 1990م.

هذا ناقش المجتمعون في اللقاء، مع اللواء بن بريك ، الوضع في محافظة حضرموت عموماً وما آلت إليه الأوضاع من تدهور ملحوظ في القطاعات الخدمية العامة.

وأكد الحاضرون أنهم صامدون مع قياداتهم في المجلس الانتقالي الجنوبي حتى تحقيق الهدف المنشود..

وفي ختام اللقاء ، أشاد رئيس الجمعية الوطنية ، بحرص أبناء محافظة حضرموت وشيوخها ويقظتهم في المطالبة بحقوق محافظتهم والحفاظ على ثروات ومكتسبات حضرموت والوقوف ضد العابثين، ووقوفهم ومساندتهم إلى جانب المجلس الانتقالي وقيادته.

حضر اللقاء، الشيخ سعيد ناصر بن عجاج النهدي، والشيخ يسلم مبارك الدوح النهدي، والشيخ علي سعيد علي النهدي والشيخ عبدالله صالح علوي النهدي والشيخ ربيع علي بن عجاج النهدي.