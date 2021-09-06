الاعلام الاقتصادي يدشن دورة تدريبية للمدافعين عن الصحفيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - متابعات

بدأت يوم أمس الأحد الورشة التدريبية حول " اليات الدفاع القانوني وخصوصيات التعامل مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير في اليمن " التي يشارك فيها عدد من المحامين والمحاميات المدافعين عن الصحفيين ينفذها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالشراكة مع السفارة الهولندية باليمن ويدرب فيها المدرب المحامي إيهاب سلام.



وفي افتتاح الورشة اكد رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر أهمية التعاون بين المحامين والصحفيين والقواسم المشتركة التي تجمع الجانبين والمتمثلة في دفاعهما المشترك عن الحقوق والحريات والدفاع عن البسطاء والسعي من أجل تحقيق العدالة.

وأوضح أهمية دور الصحفي الذي يبحث عن الحقيقة مشيرا إلى انه لن يستطيع ان يتمكن من التعبير عن رأيه بحرية ما لم يحظى باسناد قانوني، ومن هنا يأتي دور المدافعون عن الصحفيين.

من جانبه قال مسئول برامج التنمية في السفارة الهولندية أكرم الاكحلي بأن السفارة تحرص على دعم البرامج التي تهدف إلى دعم الحقوق والحريات في اليمن، مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج النوعي الذي يلامس حاجة ماسة مرتبطة الحريات الصحفية والحق في التعبير.

واكد الاكحلي بأن السفارة تسعى من خلال البرنامج إلى دعم الحريات الإعلامية في اليمن، مشيرا إلى ما يتضمنه البرنامج من أنشطة مهمة ومع الحرص بأن يكون هناك دور للصحفيات والمحاميات في اطار البرنامج.

واستعرض المدير التنفيذي لمركز الدراسات والاعلام الاقتصادي محمد إسماعيل طبيعة التدريب الذي يستفيد منه المحامين والمحاميات في تكتل " محامون للدفاع عن الصحفيين " الذين سيعملون على تقديم العون القانوني للصحفيين نظرا لحاجة الصحفيين للخدمات القانونية في الدفاع عن الصحفيين بقضايا الإعلام والنشر.

وسيعمل المشاركون في البرنامج خلال المرحلة المقبلة على توفير المساعدة القانونية المجانية للإعلاميين لضمان محاكمات عادلة لهم، وصيانة حقوقهم بما يتواءم مع المبادئ الدستورية الضامنة لحرية التعبير والمعايير الدولية لحرية الصحافة كما يسهم في تحسين التشريعات الإعلامية.

من جانبه استعرض الخبير والمدرب إيهاب سلام محاور الورشة التدريبية " اليات الدفاع القانوني وخصوصيات التعامل مع قضايا حرية التعبير " التي تستمر على مدى خمسة أيام وتناقش كافة المواضيع المتعلقة بحرية التعبير سواء ما يتعلق باللمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير او التشريعات المحلية ومحاذير النشر الإعلامي والملكية الفكرية وغيرها من القضايا.

مشيرا إلى أن تدريب نخبة من المحامين والمحاميات اليمنيين المدافعين عن الصحفيين يشكل خطوة هامة لنقل المعرفة إلى شريحة أوسع من المحامين والمدافعين عن حقوق الانسان في اليمن.

وتأتي الورشة التدريبية ضمن مشروع لتعزيز حرية الإعلام في اليمن تحت شعار " من أجل صحافة حرة لا تقهر والذي ينفذه المركز بالشراكة مع السفارة الهولندية في اليمن