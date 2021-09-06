للحد من تفشي كورونا.. لجنة الطوارئ تدعو الى سرعة تفعيل وتطبيق الاجراءات الإحترازية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - عدن

ترأس وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، اجتماع لجنة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن بحضور مدير امن عدن اللواء مطهر الشعيبي ومستشار محافظ عدن للشؤون الطبية الدكتور اوسان محمد محمود ومدراء المكاتب التنفيذية ومدراء عموم المديريات.

وفي الاجتماع دعا الوكيل اول الشاذلي الى ضرورة الاهتمام بالاجرات الاحترازية في ظل مؤشرات وجود حالات كوفيد 19 المرحلة الثالثة، وضرورة اعادة تاهيل كافة المحاجر الصحية واستكمال بقية التجهيزات الخاصة بمركز الامل للحجر الصحي.

وقد استمع الحاضرون من مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح الى شرح حول التجهيزات التي قام بها مكتب الصحة وبدعم من السلطة المحلية للمحاجر الصحية في مديرية البريقة ومستشفى الصداقة بالشيخ عثمان والاستعدادات لاعادة افتتاح بقية المحاجر الصحية المغلقة وتزويدها بالاكسجين اللازم.

وحول التباعد الاجتماعي بين الطلاب تقدم القائم باعمال مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن نبيل عبدالمجيد، تقدم بعدد من المقترحات التي من شأنها ايجاد حالة من التباعد بين الطلاب في مدارس عدن وذلك في حال ظهور بعض حالات الحميات جراء الازدحام في المدارس.

ودعا الحاضرون في الاجتماع الى تصعيد الاجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كوفيد 19 وتفعيل قرار الاجراءات الاحترازية في المحلات التجارية والمولات والفنادق والاسواق العامة بالتباعد وارتداء الكمامات وكذا تحديد التواجد في قاعات الاعراس.