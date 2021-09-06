شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام الغيضة يتفقد سير العمل في مشروع تأهيل شبكة مياه محيفيف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 6 سبتمبر 2021

الخليج 365 - المهرة

تفقد مدير عام مديرية الغيضة الأستاذ سالم عوض سعيدان ، اليوم، سير العمل في مشروع تأهيل شبكة مياه محيفيف، بمعية الأستاذ سالم أحمد السقاف رئيس مؤسسة السبيل كجهة منفذة للمشروع الذي يجري تنفيذه بتمويل مشترك من السلطة المحلية بالمحافظة ومنظمة شركاء اليمن.



وأشار مدير عام المديرية إلى إن مشروع تأهيل شبكة مياه محيفيف ذو أهمية قصوى وسيخفف من معاناة بعض الأحياء من خلال الحصول على المياه بسهولة ويسر بعد سنوات من الانقطاعات المتكررة بسبب مشاكل في الشبكة.

وشكر سعيدان السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة ومنظمة شركاء اليمن على تمويل المشروع بالشراكة مع السلطة المحلية بالمحافظة.